Jennifer Lopez recebeu um romântico presente antecipado de Ben Affleck a propósito do Dia dos Namorados.

A arista revelou que o companheiro ofereceu um vídeo personalizado da sua nova música 'On My Way' que faz parte da banda do filme 'Marry Me'.

Trata-se de uma gravação de quase quatro minutos onde surgem imagens do casal entre 2002 e 2004, no início da sua relação, que foi no ano passado reatada.

"Ver aquilo fez-me pensar sobre a caminhada do amor verdadeiro, as suas voltas inesperadas, e que quando é verdade pode de facto durar para sempre", explicou Jennifer na sua newsletter 'On The JLo'. "Deixou-me completamente derretida", confessou.

Jennifer Lopez optou por não revelar o vídeo publicamente.

