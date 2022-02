Foi hoje (17 de fevereiro) anunciado que José Eduardo Moniz tinha sido nomeado para o cargo de diretor geral da TVI, decisão que foi vista com bons olhos por parte de Nuno Santos, diretor de informação do canal.

"O regresso pleno de José Eduardo Moniz é uma grande notícia para o mercado e, com certeza, para todos na TVI. Como sei que gosta de falar do futuro importa pouco o que fez, que foi imenso e muito relevante, mas sobretudo o que quer fazer", começa por notar na sua conta de Instagram.

"Algumas vezes trabalhámos perto, outras (poucas) trabalhámos juntos - e também já estivemos em lados opostos - mas devo-lhe não só o respeito e a admiração para que a sua história nos convoca, como vários bons conselhos em diferentes momentos. Fê-lo em total recato, o que vale bastante", continua.

"Sempre ouvi Moniz falar de desafio, risco, ousadia, ambição, arrojo. São expressões e uma visão com as quais me identifico. Como algumas vezes confessei sou uma pessoa de sorte: ao longo da minha vida estive sempre com os melhores", nota ainda.

Entretanto, termina: "Desejo-lhe as boas vindas à casa que construiu. Aqui estaremos para trabalhar em equipa e darmos o melhor de nós. É a melhor forma de servirmos o público".

