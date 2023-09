Adepta do Benfica, Ana Garcia Martins esteve esta sexta-feira, dia 29, no estádio da Luz para assistir ao clássico que opôs os encarnados ao FC Porto e que terminou com a vitória da equipa da casa por 1-0.

Pouco antes de começar a partida, a influenciadora partilhou uma fotografia do interior do estádio, já com os adeptos nas bancadas e as equipas prestes a entrarem e referiu, em tom bem divertido, o que sente nessas alturas.

"Sinto sempre que vai entrar na Madonna", escreveu, na fotografia, tal como pode ver abaixo.

© Instagram/ Ana Garcia Martins



