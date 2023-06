Cristina Ferreira partilhou mais uma reflexão no Instagram esta quarta-feira, dia 21 de junho.

Desta vez, a apresentadora recorreu a uma fotografia de uma praia e, na legenda, escreveu: "A espuma dos dias. Na imensidão do tempo o que fica? Às vezes nada. Às vezes o tanto que nos alimenta".

"Não sou de escrever objectivos ou de deixar escritas as coisas boas do dia. O que me intensifica fica gravado na pele da memória. O sol ganha mais destaque nestes dias, quando se põe. Amanhã virá novamente. O silêncio da noite trará afecto. Porque o que sonhamos é o que fica na espuma dos dias. O resto é mar", acrescentou Cristina.

