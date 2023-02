De férias no Vietname, encontrando-se a aproveitar bons momentos com uma amiga que vive no país, Bárbara Norton de Matos tem partilhado várias imagens e episódios na sua página de Instagram.

No entanto, os comentários que tem recebido nem sempre são positivos. Isto porque depois das notícias sobre ter feito cortes para poupar dinheiro, há quem tenha criticado o facto de ter decidido viajar.

Após as críticas, a atriz não tardou a reagir. "Já percebi que está a destilar imenso ódio no meu Instagram", começou por dizer num vídeo que publicou nas stories durante o fim de semana.

"Não me vou cansar com isso porque estou em férias. Eu não estou só em férias. Vocês vão ver, quando chegar a Portugal, tenho muita coisa nova a acontecer. Mas depois conto", acrescentou.

"É só para dizer que aquilo que pagava por uma semana de empregada, a pagar uma vez por semana de 15 em 15 dias, que era o que eu tinha, dá para eu viver aqui durante uma semana. Dá que pensar", explicou. "Tenho de começar a fazer isto, organizar viagens", disse ainda. Veja o vídeo na galeria.

