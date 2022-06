Dolores Aveiro recorreu às redes sociais na tarde desta quarta-feira para tirar a limpo uma questão que a incomoda: o uso indevido da usa imagem para publicidade enganosa.

"Qualquer publicidade que apareça com a minha imagem nas redes sociais, por favor confirmem se publicitei aqui na minha conta oficial. Caso contrário, é falso e enganoso", começou por dizer.

A matriarca esclareceu ainda que não deu a cara por nenhum plano de emagrecimento: "E acerca de algo relacionado com dieta e emagrecer, o meu segredo (que não é segredo) foi um AVC que me fez perder peso com a fisioterapia, as caminhadas, o cuidado com a alimentação que a saúde assim o exige".

E rematou: "Não acreditem em milagres nem em publicidade enganosa".



© Instagram

