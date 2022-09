Foi o reinado mais longo da história da monarquia britânica e, como tal, a menos que tenha mais do que 70 anos, é certo que no ano em que nasceu a rainha Isabel II já cumpria funções de monarca.

Com base nesta ideia, a Sky News partilhou hoje uma base de dados que lhe diz por onde andava a rainha Isabel II e o que estava a acontecer no mundo no ano em que nasceu.

Para isso, basta escrever o ano do seu nascimento, neste link, e explorar o que estava a acontecer nesse período.

A notícia da morte de 'Lilibeth', como era carinhosamente tratada, foi conhecida após vários membros da família real terem viajado hoje subitamente para Balmoral para estar com a rainha, depois da divulgação de um comunicado que dava conta da preocupação dos médicos com o estado de saúde da monarca de 96 anos.