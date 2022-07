Ernesto de Sousa Andrade Júnior, conhecido do grande público como Netinho, completa esta terça-feira, 12 de julho, 56 anos de vida. Neste dia especial, revelamos-lhe o que é feito do famoso músico brasileiro.

O interprete do icónico tema 'Milla' afastou-se dos palcos nos últimos anos por motivos de saúde, optando por dedicar-se a outro dos seus grandes interesses: a política.

Através das redes sociais, o músico define-se como "cristão, cantor, conservador, apoiante de Jair Bolsonaro" e apresenta-se como "pré-candidato a Deputado Federal pela Bahia".

As suas partilhas são quase todas relacionadas com campanhas políticas e manifestações de apoio ao atual presidente do Brasil.

Ainda no âmbito do seu aniversário, Netinho lançou hoje no seu site oficial um documentário dividido em "sete vídeo emocionantes" através dos quais conta a sua história.

