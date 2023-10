O príncipe Harry assumiu um nova função e não podia ser mais especial.

O duque de Sussex, de 39 anos, é, oficialmente, membro da conselho administrativo da organização de conservação ambiental African Parks.

Note-se que o irmão do príncipe William colabora com a associação desde 2016, no lugar de presidente.

"O duque tem vindo a dedicar a sua vida a causas pelas quais é apaixonado, e isso leva a mudanças permanentes em pessoas e lugares", lê-se num comunicado feito no website da organização.

"Durante mais de duas décadas tem demonstrado um interesse pessoal em projetos na linha da frente por África que trabalham para proteger recursos naturais e vida selvagem para o benefício das comunidades locais", completa.

Note-se que África sempre foi um lugar muito querido para o duque. Foi lá que se refugiou após a morte da mãe, a princesa Diana, e onde passou férias com Meghan Markle no início do seu romance.

