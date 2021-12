Bacalhau e peru são pratos muito conhecidos entre os portugueses e que também fazem parte da ceia de Natal de Bárbara França. A atriz brasileira – que esteve em Portugal neste 2021 a gravar a série ‘Da Mood', da RTP – conversou com o Fama ao Minuto e também falou sobre a quadra natalícia.

"O Natal para mim é sempre incrível porque tem um significado de família. Sou uma pessoa extremamente ligada à minha família, ela na verdade é super pequena, conto por uma mão, são cinco pessoas. Sou mineira, nasci em Minas, São Lourenço, que é bem perto do Rio de Janeiro, um estado que faz fronteira com o Rio. Com a pandemia, conseguimos reunirmo-nos porque somos uma família super pequena, e agora que estão todos vacinados, graças a Deus, devo passar com a minha família", começou por destacar.

"Para mim Natal é isso, colocar em prática o amor pela família. É a coisa mais maravilhosa do mundo porque sou muito ligada a eles", realçou ainda.

E quais os pratos tradicionais que não faltam nesta altura do ano? "No Natal e na ceia do Ano Novo comemos bacalhau, peru... e rabanadas. As rabanadas é o prato mais típico do Natal. Até comemos no dia seguinte, rabanada com canela e açúcar, aí meu Deus… É deliciosa, com cafezinho", partilhou.

