Romana esteve à conversa com Diana Chaves e João Baião esta quarta-feira, dia 24 de janeiro, no 'Casa Feliz', da SIC, e ficou emocionada com os vídeos que recebeu da filha mais velha e dos filhos mais novos (que aparecem juntamente com o pai, Santiago Gomes).

"Eles são a minha vida, o meu mundo, o meu suporte, a minha base. É onde eu sinto que tenho o meu porto seguro. Com tanta turbulência que passei na minha caminhada, hoje valorizo isso de outra forma. Eles ensinam-me mais a mim do que eu a eles", reagiu de seguida a cantora, tendo depois falado de cada um dos filhos.

"Tenho a minha filha que quando está mais em baixo e eu tento entender o que se passa com ela, tendo animá-la, e quando estou a ouvir as palavras que lhe estou a passar, estou a nutrir-me a mim", partilhou, referindo que a jovem Ísis está a estudar numa escola de dança e que esta é uma caminhada desafiante.

"Tenho o meu filho mais pequenino que me mima imenso. é um doce", destacou ao falar do pequeno Aaron.

"O Ian tem sido a lição maior por ele gostar de coisas mais femininas, e eu aprender a respeitar isso, a prepará-lo para o mundo. Preparei a Ísis de uma forma, a querer mostrar-lhe que o mundo era um paraíso porque era o meu primeiro filho e era tudo perfeito. E deparo-me a meter outras lentes nos olhos do meu filho a dizer que o mundo não é perfeito, mas ele pode pôr as lentes rosa que ele gosta e que pode encarar dessa maneira", desabafou.

"Dizer-lhe que o importante é que seja feliz e se sinta bem, não importa mais nada neste mundo", acrescentou, realçando a "coragem" e a "confiança" do filho para "enfrentar aquilo que ele gosta - os unicórnios, os laços...".

Recorde-se que os filhos mais novos de Romana, Ian e Aaron, nascem da relação com Santiago Romero. Já a jovem Ísis é fruto da anterior união da cantora com Pedro Zarcos.

Leia Também: Penélope Cruz 'proibiu' filhos de terem telemóvel: "Quem paga o preço?"