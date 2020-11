Boris Johnson e a noiva, Carrie Symonds, estão impedidos de casar, realça a revista Hello!. O motivo não poderia ser mais óbvio: a pandemia que levou ao segundo confinamento no Reino Unido.

Um representante do primeiro-ministro britânico revelou que Boris e Carrie ficaram noivos em fevereiro, sendo que no dia 29 de abril, o casal deu as boas-vindas a um filho em comum, o bebé Wilfred Lawrie Nicholas.

Desde esta altura que surgiram vários rumores quanto à possível união que já teria sido celebrada, contudo, nenhum deles se confirmou.

Ou seja, Boris continua apenas como noivo e tão depressa não deverá alterar o seu estado civil, isto porque uma das regras do confinamento é a proibição de festas de casamento.

Claro que o casal poderá optar por uma cerimónia através de videochamada, no entanto, não se sabe se este será o seu desejo.

Leia Também: Inglaterra. Boris Johnson anuncia novo confinamento de um mês