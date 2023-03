Em casa de Lionel Messi há festa. O filho mais novo do jogador de futebol, Ciro, completa cinco anos esta sexta-feira, dia 10 de março.

A data foi assinalada no Instagram pela mamã, Antonella Roccuzzo. "Feliz aniversário, Ciro. Para sempre o nosso bebé", escreveu na legenda de duas fotografias do menino, uma de quando era bebé e outra atual.

Após a partilha, rapidamente saltaram à vista as semelhanças físicas que o menino tem com o pai. "O mini Lionel", pode ler-se entre as muitas reações.

De recordar que o casal tem ainda em comum os pequenos Thiago, de dez anos, e Mateo, de sete.

