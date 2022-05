Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos comentaram na manhã de sexta-feira os últimos acontecimentos passados na casa do 'Big Brother - Desafio Final'.

A dupla de apresentadores comentava as declarações de Gonçalo Quinaz, que tem chorado com saudades da namorada, quando Cláudio resolveu questionar Maria: "Tens muitas saudades do teu marido quando vais para fora?".

Sem hesitar, a comunicadora reagiu: "O meu marido está sempre fora. Nós não vivemos na mesma cidade, portanto esse é o meu estado natural".

Maria brincou com o tema, mas a verdade é que, por ser piloto de motas, Pedro Bianchi Prata está muitas vezes fora em competições e a sua família é natural de Marco de Canaveses.

