"Hoje faz anos o meu irmão, sim, está crescido! Parabéns, meu amor", foi assim que Ana Guiomar começou a recente publicação da sua página Instagram, este domingo, dia 15 de março.

Uma mensagem onde além de celebrar o aniversário do irmão, escreve ainda uma pequena reflexão sobre os dias que se vivem com a chegada da pandemia de covid-19.

"Sinto que o mundo está a mudar, sem aviso, de um dia para o outro. Assusta-me, dá-me medo muito medo! O vírus veio com a mesma velocidade que esta geração, e a sociedade actualmente vive, de forma rápida e sem conseguir esperar. Que tudo isto nos traga uma nova aprendizagem, uma nova valorização do tempo, de quem amamos e do que realmente importa. Para mim a família sempre foi e será o mais importante, eles sabem. Quero repetir estes momentos felizes com os meus. Rir até me doer a barriga, esquecer-me de coisas que me pediram para guardar na mala, ir a correr a um centro comercial comprar roupa para poder entrar no restaurante com estrela Michelin, discutir sobre qual é o caminho mais rápido até ao hotel, irritar-me com o tempo que ele passa ao telefone ou a tomar o pequeno-almoço, mergulhar no mar, comer lapas e abraçá-lo sem medos", acrescentou, lembrando-se do irmão.

Antes de terminar, Ana Guiomar confessou estar "assustada", especialmente com o facto do familiar estar neste momento longe. "O meu irmão vive em Moçambique, estou assustada com a chegada do #COVID19 para aquelas bandas, vamos ver como será e acreditar que vai correr tudo pelo melhor. Porque onde há amor, há esperança", rematou.

