Elma Aveiro destacou nas stories da sua página de Instagram uma mensagem que foi parar às redes sociais e que fala de um gesto do irmão, Cristiano Ronaldo, com Arda Güler. À publicação acrescentou palavras de admiração ao futebolista.

"Ainda não se mentalizaram que o meu irmão é o maior ser humano visto no mundo", começou por dizer Elma.

"É a pessoa mais especial que alguma vez vi no mundo, e ainda me faz ser mais feliz fazer parte do sangue dele, amo infinitamente", completou.

© Instagram

