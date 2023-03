Esta semana, Catarina Gouveia tirou uns dias de descanso com o marido, Pedro Melo Guerra, e a filha que têm em comum, a bebé Esperança, e estão nas Maurícias.

Foi através do Instagram, como é habitual, que a atriz revelou o destino da viagem e é onde tem partilhado algumas imagens destas férias em família.

E dadas as publicações que tem feito na rede social, Catarina Gouveia escolheu um hotel de 5 estrelas - Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa - para estes momentos de descanso.

Entre as comodidades, o hotel conta com um médico de 'plantão', serviço de baby sitting, desportos terrestres e aquáticos, piscina, 'vilas' com piscina privada e acesso a uma praia paradisíaca.

Acedendo ao site do hotel, é possível perceber ainda que o preço dos quartos que podem variar entre 280 euros (uma suíte júnior) a 1.035 euros ('vila' com três quartos) por noite.

Curioso para ver imagens deste espaço? Veja na galeria algumas partilhas feitas por Catarina Gouveia.

Leia Também: "Há sonhos melhores?" Catarina Gouveia em vídeo amoroso com a filha