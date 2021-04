O programa que ocupa a tarde da RTP1, 'A Nossa Tarde', está em festa esta quarta-feira, 22 de abril. Isto porque faz dois anos que está no ar.

Para este dia especial, a apresentadora do formato, Tânia Ribas de Oliveira escolheu um look em tons castanho. Trata-se de um macacão com um cinto na zona da cintura, de manga curta, com uns sapatos da mesma cor.

O programa começou com Diana Lucas a cantar em direto o genérico de 'A Nossa Tarde'.

