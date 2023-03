Com um vestido preto que tinha uma faixa em branco, sapatos de salto alto pretos e brinco com as duas cores, foi assim que Sílvia Alberto surgiu na sexta gala do 'Dança Comigo', na noite de domingo, dia 5 de março.

Uma escolha "simples" e que conquistou os seguidores da sua página de Instagram.

"Na dúvida, manter simples. Preto no branco. Aprovado?", escreveu a apresentadora na legenda das imagens que destacou na rede social, tendo recebido depois vários elogios.

"Linda", "adoro o vestido" "a elegância chique" ou "aprovadíssimo" são alguns dos comentários que se pode ler.