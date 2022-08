Rita Pereira marcou presença em mais uma gala do programa 'Uma Canção Para Ti', no qual ocupada o papel de jurada.

Este domingo, 28 de agosto, a atriz surgiu em muito boa companhia, nomeadamente do filho Lonô, conforme destacou na sua conta de Instagram.

"Hoje o Lonô foi ao trabalho da mamã. Adorou as luzes, as câmaras, as palmas, as pessoas, o meu vestido, mas às 22h disse: Mamã, gostei, já posso ir embora! Só faltou a foto com o tio Goucha, mas o outfit estava à altura", afirmou a artista na legenda da publicação.

