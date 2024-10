Depois de ter feito parte do Tribeca Festival, tendo moderado uma das talks do evento, Joana Cruz recorreu à sua página de Instagram para falar destes momentos únicos.

"Desafio superado, daqueles que dão nervos miudinhos: moderar uma das talks do Tribeca Festival em Lisboa, em que se falava da evolução do humor no cinema", começou por escrever junto de várias imagens captadas no festival.

"Grandes atores nacionais e internacionais com quem me cruzei e, neste dia do Cancro da Mama, ainda foi possível sublinhar que o humor ajuda a salvar o nosso estado de espírito em muitos processos e faz parte da cura. Que o filme da vida de cada um não perca nunca esse elemento tão fundamental", rematou.