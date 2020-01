Príncipe Harry e Meghan Markle estão neste momento a viver uma nova 'aventura' na sua vida, depois de terem conseguido levar a avante o seu desejo de afastarem-se da família real britânica e viverem uma vida mais recatada.

Nas suas declarações acerca desta decisão, o príncipe de 35 anos referiu que este era um passo importante em busca de "uma vida mais pacífica".

Esta mudança é analisada ao pormenor no especial ABC News - 'Royal Divide: Harry, Meghan, and the Crown'.

"Ele tem sofrido muito com todas as coisas que lhe aconteceram. Sofre muito com o julgamento das pessoas", afirmou o jogador de polo e amigo de longa data de Harry, Nacho Figueras.

"Ele tem sido um pai... um homem que está a tentar proteger o filho e a companheira de qualquer ataque. Tornou-se num homem incrível, um homem do qual a mãe [princesa Diana] ficaria orgulhosa", afirmou.

Os duques de Sussex encontram-se atualmente a viver no Canadá. "Ele quer ter uma vida normal. (...) Quando 1000 paparazzi estão à porta da tua casa no Canadá à espera para tirarem uma fotografia ao teu filho não é muito normal", reflete ainda Figueras.

