O príncipe William encontra-se a desfrutar das férias de verão com a mulher, Kate Middleton, e os três filhos, mas não 'desliga' do mundo real. Neste sentido, os recentes acontecimentos no Afeganistão têm sido uma preocupação para o herdeiro ao trono britânico.

Segundo a imprensa internacional, nomeadamente a revista Hello, o príncipe quebrou a pausa profissional para intervir pessoalmente no processo de retirar do Afeganistão um oficial que conheceu quando frequentou a academia militar de Sandhurst.

William pediu a um funcionário da casa real que realizasse alguns contactos em seu nome para ajudar o ex-cadete afegão a abandonar o país.

O filho mais velho do príncipe Carlos e da princesa Diana tinha 23 anos quando chegou à academia de Sandhurst. A sua formação militar terminou em 2006.

