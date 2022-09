- 2.400 -

É o número de quilómetros percorridos pelo novo rei Carlos III nas viagens pelo país durante a sua primeira semana no trono.

Carlos começou o seu reinado visitando a Escócia, onde a rainha morreu na quinta-feira da semana passada, Irlanda do Norte e Gales, as três nações que formam o Reino Unido juntamente com Inglaterra.

- 750.000 -

É o número de pessoas que as autoridades municipais de Londres calcularam que poderiam integrar a fila quilométrica para visitar a câmara ardente da rainha. Estima-se que mais de um milhão de pessoas poderiam viajar para Londres ao longo dos 10 dias de luto até ao funeral.

Cerca de 33.000 pessoas passaram em frente ao caixão da monarca durante as 24 horas em que foi exposto na catedral de Santo Egídio de Edimburgo entre segunda e terça-feira.

- 2.868 -

É o número de diamantes da "coroa imperial de Estado" que Isabel II usou após a sua coroação em 1953 e que descansa sobre o seu caixão.

Também possui 269 pérolas, 17 safiras e 11 esmeraldas, que brilharam sob o sol de setembro na quarta-feira, quando o caixão foi transportado do Palácio de Buckingham para Westminster Hall, a parte mais antiga do parlamento britânico, onde foi instalada a câmara funerária.

- 5 -

É o número de monarcas e consortes que tiveram os seus velórios em Westminster Hall: Edward VII em 1910, George V em 1936, George VI em 1952, rainha Mary (viúva de George V) em 1953, e rainha Isabel, mãe de Isabel II, em 2002.

- 189 -

Quando os últimos visitantes prestarem a sua homenagem às 6h30 de segunda-feira, o caixão da rainha terá permanecido em Westminster Hall durante mais de 189 horas.

- 16 -

É o número máximo de quilómetros de fila previstos pelas autoridades de Londres para o último adeus do público à monarca. Estima-se 6,9 milhas (11,1 quilómetros) desde o centro de Londres até ao parque Southwark, a leste de Westminster, e mais outras três milhas (4,8 quilómetros) dentro do parque.

- 1.000 -

Mais de 1.000 oficiais, voluntários, marechais e agentes da polícia estarão disponíveis em todos os momentos para ajudar aqueles que se juntarem à fila.

- 2.200 -

A Abadia de Westminster, onde acontecerá o funeral de Estado, tem uma capacidade máxima de 2.200 pessoas. O funeral da rainha-mãe em 2002 alcançou a capacidade máxima.

Estima-se que mais de 100 reis, rainhas e chefes de Estado compareçam ao funeral, entre eles o presidente norte-americano Joe Biden.

- 4,1 mil milhões -

O número de pessoas que devem assistir ao funeral da rainha pela televisão ou pelas redes sociais deve bater todos os recordes anteriores.