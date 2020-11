Carina Caldeira tornou-se conhecida do público com a apresentação do programa 'Glitter Show', o animado formato das tardes de sábado do Porto Canal.

O 'talk show' tem sido também palco do seu gosto arrojado e excêntrico, tendo já exibido os looks mais vistosos - cheios de cores vibrantes e, claro, muito brilho.

A apresentadora celebra esta quarta-feira, dia 25, 38 primaveras, pelo que assinalamos a data especial com uma viagem pelo seu estilo.

Clique nas imagens e deixe-se inspirar!

