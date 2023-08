Tish Cyrus casou-se este fim de semana com o ator Dominic Purcell, numa cerimónia intimista, da qual foram divulgadas muito poucas fotografias.

No entanto, alguns paparazzi conseguiram imagens aéreas do local, que mostraram que possivelmente a família estará a atravessar alguns problemas. Isto, porque alguns dos filhos de Tish não foram vistos no casamento da mãe, um enlace no qual Miley Cyrus foi dama de honor.

Tish e Billy Ray Cyrus têm três filhos em comum, Miley, de 30 anos, Braison, de 29 e Noah, de 23. A empresária é ainda mãe de Brandi, de 36 anos, e Trace, de 34, frutos de uma relação anterior, tendo sido ambos adotados por Billy Ray Cyrus quando se casou com Tish em 1993.

Agora, parece que alguns dos filhos, nomeadamente Noah e Braison, não terão ficado satisfeitos com a decisão da mãe em casar-se novamente, uma vez que não estiveram na cerimónia, tendo sido vistos nesse dia numa loja da Walmart.

Leia Também: Tish Cyrus casa-se com Dominic Purcell e Miley é dama de honor da mãe