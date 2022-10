Em junho de 2020, a SIC estreava um novo programa para as tardes de domingo. O 'Domingão', que dois anos depois ainda se mantém firme na grelha da estação, foi o projeto com que Emanuel se estreou enquanto apresentador. Aos jornalistas, nos bastidores dos Globos de Ouro, o cantor recordou o início deste desafio e o que sente sobre o sucesso do mesmo.

"Eu tinha a certeza que ia ser um grande sucesso mas não sabia se, ao concretizá-lo, isso seria possível. A SIC apostou completamente. O 'Domingão' era para ser um dia, passou para três, depois para um verão e agora não sabemos quando vai terminar. Como sabem é líder de audiências absoluto e as pessoas gostam muito de nós", começou por dizer.

Emanuel tem viajado por todo o país no 'camião' do programa, sempre ao lado de Luciana Abreu. Sobre o ambiente vivido, o artista revelou o seguinte: "O que se passa naquele camião é cinco vezes melhor do que aquilo que passa na televisão".

Embora já fosse muito conhecido antes desta estreia na apresentação, o cantor de música popular portuguesa consegue reconhecer que houve uma mudança na abordagem do público. "As pessoas passaram a conhecer-me. Um artista sobe a palco, grava discos e vai à televisão promover o seu trabalho mas nunca se mostra", notou. "Agora, as pessoas já sabem tudo de mim: ouvem os meus comentários, veem os meus olhos, veem como me relaciono com as pessoas, portanto, é fácil tirar uma 'fotografia' sobre o homem que eu sou", acrescentou.

