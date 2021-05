Cristina Ferreira chamou a atenção esta quinta-feira ao partilhar uma fotografia sua com a legenda "a sexta-feira é um dia muito sério". As palavras da apresentadora geraram confusão na caixa de comentários, mas esta logo tratou de afirmar que não estava equivocada, mas sim expectante com o dia de amanhã.

Por outro lado, a publicação destacou-se pelo visual usado pela estrela da TVI.

Cristina surge com um conjunto da marca espanhola MäNGATA que fez sucesso entre as seguidoras. Mas estas não são peças para qualquer carteira...

As calças estão disponíveis na loja online por 169,00€ e a blusa por 175,00€. Veja abaixo como a apresentadora arrasou com este coordenado.

