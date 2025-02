Na noite de sábado, 8 de fevereiro, o 'Secret Story - Desafio Final' teve mais um momento de grande tensão.

A gala terminou com os concorrentes a serem desafiados a eleger quem consideravam ser o "concorrente mais dispensável do jogo".

E a pessoa mais votada foi... Margarida Castro.

Como consequência, a concorrente teve de abrir um envelope dourado que continha uma penalização.

Margarida recebeu uma nomeação direta. No entanto, a participante mostrou-se confiante e ainda apontou o dedo a alguns colegas.

"Eu gosto da nomeação, estou super disponível para ir a nomeações e ver o que acontece. A partir de hoje, vou deixar de dar importância aos incómodos que a Daniela e a Iury têm com as coisas que o Miguel lhes faz, porque realmente, se estivessem mesmo incomodadas, ele seria o concorrente dispensável", disse.

"Por isso, os incómodos provavelmente são apenas um jogo que elas aproveitam", acrescentou ainda.

Iury respondeu, dizendo: "Eu nunca disse que estava incomodada com o Miguel. Só não sei onde ele tira essas coisas, porque aquilo não me afeta, não me aquece nem arrefece."

Aproveitando também Daniela para responder: "Eu já disse nesta gala que ele teve um efeito em mim, mas eu já fiquei vacinada."

Leia Também: Surpresa! Bruno de Carvalho vai entrar no 'Secret Story - Desafio Final'