Está no ar a nova edição do 'Big Brother'. Com apresentação de Cláudio Ramos, o programa entra num capítulo diferente e há 20 concorrentes a disputar o prémio de 100 mil euros.

Na gala de estreia, Cláudio Ramos voltou a apostar numa relação divertida e cúmplice com o Big, a voz que acompanha de perto o quotidiano dos concorrentes, e ainda deu as boas-vindas a dois novos comentadores residentes: Márcia Soares e Francisco Monteiro.

O Fama ao Minuto esteve em estúdio para a estreia e registou uma grande animação nos bastidores. Ao contrário do que é habitual, vários familiares de concorrentes estiveram presentes e alguns deles levaram cartazes com mensagens de apoio.

Confira na galeria as melhores fotografias da primeira gala do 'Big Brother 2024'.

Leia Também: Cláudio Ramos e o novo 'Big Brother': "É importante que se lance debate"