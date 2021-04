Entre os famosos portugueses, são cada vez mais raros os homens que não usam as maravilhas da medicina estética, neste caso, o transplante capilar para resolver a calvície, entradas ou falta de cabelo.

Eduardo Madeira, Marco Horácio, José Carlos Pereira ou Rui Unas são apenas alguns dos nomes que se renderam a esta técnica e melhoraram a sua aparência... recuperando o cabelo perdido com o passar dos anos.

Para que vejas as diferenças entre as celebridades nacionais, reunimos para si uma galeria com o antes e depois de 10 famosos que fizeram transplantes capilares.

