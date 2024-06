Os reis Guilherme e Máxima da Holanda estão em visita oficial aos EUA para reforçarem os laços com o país.

Esta terça-feira, dia 11, o casal esteve a passear no centro histórico de Savannah, na Georgia, onde puderam conversar com um historiador do Savannah College of Arts and Design sobre os desafios e oportunidades da revitalização do centro da cidade.

Na fotografia partilhada pela Casa Real é impossível não observar a cumplicidade existente entre o casal.

Os dois caminham de braço dado, lado a lado, enquanto sorriem um para o outro.

