Harrison Ford e Ke Huy Quan protagonizaram um dos momentos mais emotivos da cerimónia dos Óscares 2023.

Passados 39 anos desde que contracenaram juntos em 'Indiana Jones e o Templo Perdido', de 1984, os dois reencontraram-se e deram um sentido abraço.

O momento emotivo deu-se quando Ke Huy Quan subiu ao palco para receber o óscar de Melhor Filme por 'Everything Everywhere All at Once'.

Atentos, os fãs não a, nas redes sociais, comparar o abraço dado agora por Harrison Ford, de 80 anos, e Ke Huy Quan, de 51, com um gesto semelhante entre os dois numa das cenas de 'Indiana Jones'.

"E agora... Já não há olhos secos", escreveu o ator Mark Hamill ao destacar o momento no Twitter.

