"A sensação que tenho é que o meu último ano foi uma autêntica montanha russa. Fui confrontada com inúmeros desafios e em todos eles tentei dar o meu melhor", foi desta forma que Iara Rodrigues deu início a um desabafo através do qual revela estar a enfrentar um problema de saúde.

A nutricionista dos famosos, conhecida por ser amiga de Cristina Ferreira, sofre há mais de 20 anos de uma "doença inflamatória intestinal", que agora a obrigou a ser operada.

"Hoje enfrento um novo desafio. Que admito que me intimida e me tem deixado ansiosa. Mas em momento nenhum hesitei nesta decisão. Portanto, aqui estou eu pronta para o que der e vier. Vamos lá remover a parte dos intestinos que teima em não me deixar em paz", contou.

"Depois disto, segue-se a recuperação com a certeza que só coisas boas poderão vir daí", realçou, por fim, na sua motivadora partilha.

