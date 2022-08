Núria Madruga aproveitou o fim de semana para apanhar banhos de sol e descansar ao desfrutar de bons momentos em família.

No Instagram, a atriz publicou algumas fotografias e entre as imagens mostrou a (já grande) barriga de grávida.

Grávida pela terceira vez, Núria vive uma nova fase da sua vida e não esconde a felicidade.

De recordar que a atriz já é mãe dos gémeos Sebastião e Salvador e do pequeno Lourenço, fruto do casamento com Vasco Silva.

