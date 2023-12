Foi através do Instagram que Nuno Santos se manifestou sobre a morte de Nuno Graciano. O apresentador partiu esta quinta-feira, dia 7 de dezembro, aos 54 anos.

"O Nuno Graciano deixa saudades. Deixa-me saudades. Era uma alma generosa, tantas vezes excessiva e por isso incompreendida, mas sou testemunha e tenho provas da sua amizade", começou por escrever junto de algumas imagens.

"Comovia-me a ligação que tinha aos filhos e não sei se conseguiu, evocando o livro que escreveu, ser sempre um 'bom pai', mas sei que tentou", destacou.

"Adorava comunicar - era um grande comunicador, frontal e por vezes polémico com o coração ao pé da boca. Pagou, também por isso, um preço alto, ao qual - bem vistas as coisas - se podia ter poupado. Mas, viveu assim - no limite e terá morrido assim. Cedo demais. Deixa saudades. Deixa-me saudades", acrescentou.

"À família, que tanto prezava, aos filhos que tanto amava, apresento os meus sentimentos", rematou.

Leia Também: Nuno Azinheira sobre Nuno Graciano: "Esteve 25 minutos sem oxigenação"

Leia Também: Desejo de Graciano? "Muitos dos que hoje carpem não quiseram saber"