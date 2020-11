Ainda não se sabe quem será o próximo presidente dos Estados Unidos, uma vez que os votos continuam a ser contados. Não ficando indiferente à corrida à Casa Branca, Nuno Markl usou a sua conta de Instagram para partilhar a sua perplexidade perante a publicação feita por Donald Trump no Twitter esta noite.

"Grave foi o Presidente americano, a meio de uma contagem de votos, cometer a irresponsabilidade de espingardar a sua primeira conspiração da noite: 'eles estão a tentar roubar-nos a eleição' (o Twitter, e bem, tratou-o com a limpeza com que se trata um troll - apagando a aldrabice)", nota.

"Isto é um tipo desonesto, que sabe que uma valente fatia do seu eleitorado acredita em tudo o que ele diz, por errado e disparatado que seja, a preparar as tropas para a guerra, caso a democracia se interponha entre ele e a cadeira do poder. A sensação é que este tipo está sempre a um tweet de uma guerra civil", completa.

Rita Ferro Rodrigues comentou, entretanto: "Expectável e muito grave. A preparar uma guerra civil pois jamais aceitará resultados democráticos em caso de derrota".

