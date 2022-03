Nuno Markl partilhou com os seguidores das redes sociais uma história que o deixou muito sensibilizado. O radialista da Comercial descobriu que Vladen, um estudante e tradutor ucraniano, é fã da sua série '1986', estando mesmo a traduzi-la.

"Em 2019, ainda algo longe da tragédia que está a acontecer na Ucrânia, começou a história de amor entre o Vlad, os seus colegas e a minha série da RTP, 1986. Nessa altura, para um trabalho escolar, eles puseram a fanzice a render: e, de repente, houve ruas de Kyiv que se transformaram no meu bairro de São Domingos de Benfica, e o Vlad e os seus amigos recriaram cenas da série, vestindo a pele das personagens com um entusiasmo contagiante", conta o radialista.

"Fiquei mesmo emocionado com isto", confessou, partilhando um vídeo que gravou para enviar ao estudante.

"O Vlad respondeu: 'nós gravámos o vídeo quando estávamos no 2.º ano na universidade (andando pelas ruas, dizendo o mesmo texto, copiando o comportamento dos heróis etc. como na série!) O vídeo foi feito com muito carinho pela sua criação. Queríamos tipo imitar/reproduzir o 1.º episódio da série 1986 assim aperfeiçoando o nosso português e reproduzindo ao mesmo tempo as falas dos heróis da série. E na verdade, graças aos vídeos como este conseguimo-nos distrair do que se passa fora...", adianta.

"Vlad, isto foi a melhor coisa de sempre. Um grande, grande abraço para ti, os teus colegas e professores. Obrigado, mantenham-se seguros e muita força!", completa Markl.

