"No meio da alegria de estrear um programa novo", o 'Princípio Meio e Fim', Nuno Markl esteve "a braços com a tragédia da partida de mais um membro da família": "O cão da minha mãe, o Quim". A triste notícia é partilhada pelo próprio, através de um longo texto partilhado na sua conta oficial de Instagram.

"Foi a segunda perda canina que sofremos em menos de um ano: em maio do ano passado, ficámos sem a Uva", começa por recordar o radialista, que ainda sofre com a ausência da sua querida Uva.

Em seguida, Markl quis partilhar a história do Quim - o cão sua mãe:

"O Quim nem sempre foi Quim; antes de a minha mãe o adoptar, quem o recolhera antes baptizara-o de King. Foi a minha mãe que achou que a devida adaptação a Quim era mais adequada ao pequeno rafeiro branco de ar vivaço. Mal ela sabia que Quim seria, de facto, um rei - tratado como tal, e senhor de uma postura altiva e confiante, inteligente a um ponto em que achámos todos que um dia iria começar a falar, tal a maneira como parecia perceber tudo o que lhe era dito, nuances incluídas", conta.

Apesar de "rijo como todos os rafeiros", Quim, que já tinha 17 anos, sofreu nos últimos anos "uma terrível e súbita acumulação de sofrimento: cegueira, surdez, dores, demência".

"A minha mãe perdeu um companheiro incrível, que esteve lá em tantos momentos em que o resto da família não pôde estar. Vamos todos sentir a falta dele, embora felizes pela vida que viveu e a maneira serena como adormeceu pela última vez", continua Markl, revelando em seguida que as cinzas de Quim "juntam-se às da Uva no maravilhoso terreno da Associação São Francisco de Assis, em Cascais, organização exemplar a cuidar com carinho de todos os animais".

"Eles estão connosco de forma mais fugaz do que desejaríamos, mas talvez seja para que possamos dar o nosso afecto a vários, durante a nossa vida", pode ainda ler-se na emotiva publicação, que tocou o coração dos seguidores.

Veja abaixo o texto completo:

Leia Também: "Casaste com o Nuno Markl para ficares famosa?". A resposta de Ana Galvão