Esta segunda-feira, nas manhãs da Rádio Comercial, impôs-se uma questão sobre uma canção dos Xutos & Pontapés que dividiu a equipa.

Trata-se de um verso da canção 'A Minha Casinha', mais precisamente se se diz "no rés do primeiro andar" ou "no modesto primeiro andar".

O radialista e comediante Nuno Markl decidiu tirar a questão a limpo enviando uma mensagem a Tim, um dos integrantes da banda, que confirmou a segunda hipótese.

A troca de mensagens foi depois publicada pelo humorista na sua página de Instagram. "Impossível prolongar mais esta dúvida", escreveu na legenda.

