Paulo Gonçalves morreu, este domingo, dia 12 de janeiro, durante a sétima etapa do Dakar 2020, após ter sofrido uma violenta queda.

Uma notícia que marcou o dia e que está a ser comentada nas redes sociais, onde já se podem ler muitas reações à partida do piloto português, de 40 anos.

Entre as muitas mensagens que surgiram destaca-se a do ator Nuno Janeiro, que recorreu à sua página do Instagram para lamentar a morte de Paulo Gonçalves, mostrando-se muito triste com a notícia.

"Dia triste hoje! Como fã do desporto motorizado e especialmente em português hoje é um dia triste", escreveu.

