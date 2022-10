"Amor da minha vida", foi desta forma que Frederica Lima deu início a uma declaração de amor dedicada a Nuno Homem de Sá.

A antiga concorrente do 'Big Brother' usou a sua conta oficial de Instagram para declarar-se ao namorado no dia em que ambos completam nove meses de namoro.

"Nove meses de ti com muito 'Big Brother' pelo meio. Pestiiiinhaaaaa! As palavras não chegam para te dizer o quanto eu te amo, o quanto te admiro, o quanto me fazes feliz com um simples olhar, um simples sorriso... Amo-te", escreveu ao mostrar as imagens do momento em que festejaram a data com uma ida à praia.

