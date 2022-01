Durante as férias na ilha Gran Canária, em Espanha, Joana Albuquerque partilhou várias fotos em que surge em biquíni e que, aparentemente, incomodaram alguns seguidores.

Como forma de responder a todos os que criticam as suas curvas, a vencedora do 'Big Brother - Duplo Impacto' voltou a partilhar uma imagem sua em roupa de banho e deixou um recado.

"Já que o meu corpo tem sido assunto vou dar-vos mais que falar: nunca fui magra na vida e não faz parte dos meus planos entrar em dietas malucas que nos tiram a saúde mental e física para encaixar num padrão daquilo que a maioria (senso comum) entende como o certo já que isso já me prejudicou no passado. Sou saudável, como saladas mas também como pizzas, bebo sumos detox mas também bebo refrigerantes. Preocupo-me comigo e não com o corpo dos outros", começou por dizer.

E em tom de ironia, rematou: "Com tanto assunto disponível vou dar alguns que podem discutir nas redes sociais ou entre amigos: Eleições Legislativas; Crise de água em alguns países; Beijo entre o Bruno de Carvalho e a Liliana; Gravidez da Kylie Jenner; Os Hamsters Japoneses que vão ser abatidos por terem Covid-19".

Leia Também: Rui Figueiredo avança com processo em tribunal contra Joana Albuquerque