Bharti Shahani é o nome da nona vítima mortal do trágico incidente no concerto de Travis Scott. A jovem estava em estado crítico.

Bharti Shahani, de 22 anos, não resistiu aos ferimentos que sofreu no festival Astroworld, no final da semana passada, e morreu esta quarta-feira, disse o advogado James Lassiter.

A jovem era estudante da Texas A&M University e foi ao espetáculo do rapper com a prima e a irmã mais nova, como relata a CNN.

Além das nove vítimas mortais, até ao momento, centenas de pessoas ficaram feridas.

Leia Também: Jovem de 22 anos em morte cerebral após incidente no festival Astroworld

Travis Scott já reagiu ao trágico incidente, tendo-se mostrado destroçado com o que aconteceu. Leia Também: Travis Scott quebra silêncio após tragédia e diz que vai ajudar famílias