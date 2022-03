"Enquanto podemos dar sonhos aos nossos. Ando aqui numa angústia com o que se passa no nosso mundo". Foi com estas palavras que Vanessa Oliveira deu início à recente publicação que fez na sua página de Instagram, esta quinta-feira, 3 de março, referindo-se à guerra na Ucrânia.

Uma mensagem onde a apresentadora conta que o filho mais velho tem feito perguntas e quer estar informado sobre a invasão russa.

"Enquanto vemos o que se passa não assim tão longe, não quero tirar os sorrisos e a felicidade aos meus filhos. A Diana não entende. O André já pergunta, sabe o que se passa e quer ir acompanhando a par e passo. Acorda de manhã e pergunta como foi a noite em Kyiv", revelou.

"É difícil manter o meio termo. Quero que ele saiba o quão mal aquelas pessoas estão a passar mas, ao mesmo tempo, é uma criança. Tem a sorte, sim a sorte, de poder ir para a escola, jogar à bola e aprender, sorrir e brincar. Enquanto posso, também não lhe quero tirar isso. Já passámos por dois anos de afastamento das pessoas. Não queria mais tristezas", acrescentou.

"É esta a minha angústia. Saber onde está o certo e o errado ou o caminho a tomar. As nossas crianças ainda estão a salvo e temos que as fazer felizes também. É difícil. Muito difícil", rematou.

Leia Também: Depois de "2 anos de pandemia", Vanessa Oliveira lamenta guerra na Europa