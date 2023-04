Chris Rock está solteiro e, aparentemente, pronto para encontrar o amor novamente.

Uma fonte revelou ao Page Six que viu o comediante na semana passada a ter um encontro com a apresentadora de televisão britânica, Sharon Carpenter, na Califórnia.

"Pareciam estar interessados um no outro", disse a fonte em questão. "A Sharon não conseguia parar de rir", garantiu.

Na altura, Robert Pattinson passou pelos dois, aproveitando para os cumprimentar.

Vale notar que o humorista foi casado com Malaak Compton-Rock durante 20 anos. A separação aconteceu em 2016. Desde então, namorou com Megalyn Echikunwoke durante quatro anos, tendo também se relacionado com Carmen Ejogo.