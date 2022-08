Malia Obama, de 24 anos, foi novamente vista com o produtor musical Dawit Eklund, que completa 33 anos na próxima semana, enquanto passeavam por Los Angeles.

Na manhã de quinta-feira, relata o Daily Mail, Malia e Dawit visitaram o Museu de Arte do Condado de Los Angeles.

Esta é a terceira vez, em nove dias, que a filha do ex-presidente dos EUA é 'apanhada' com o artista. A primeira vez que foram vistos juntos foi no dia 26 de julho e depois voltaram a sair em público a 2 de agosto.

Veja na publicação abaixo imagens da mais recente saída de Malia e Dawit:

