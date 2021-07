O novo advogado de Britney Spears, Matthew Rosengart, cumpriu a promessa de tomar medidas para afastar o pai, Jamie Spears, que controlou grande parte da vida da cantora desde 2008.

Esta segunda-feira, de acordo com vários meios de comunicação internacionais, Matthew Rosengart entrou com uma petição em nome da cantora no tribunal de Los Angeles, pedindo que o controlo das finanças da artista passe para Jason Rubin, conhecido concelheiro financeiro.

Caso seja aprovado, Jason substituirá o pai da cantora como curador da sua fortuna que inclui 2,7 milhões de dólares (quase 2,3 milhões de euros) em dinheiro e 57 milhões de dólares (cerca de 48 milhões de euros) não monetários.

O caso será discutido numa nova audiência no Tribunal Superior de Los Angeles que está marcada para o dia 29 de setembro, disse a juíza Brenda Penny.

