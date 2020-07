A família Beckham tem esta sexta-feira motivos para celebrar, a filha mais nova de David e Victoria Beckham está de parabéns. Harper Beckham completa a 10 de julho o seu 9.º aniversário.

A data já foi assinalada nas redes sociais por um dos três irmãos da menina, Cruz Beckham, de 15 anos.

"Feliz aniversário, Harper. Eu amo-te tanto, tem o melhor aniversário de todos os tempos", desejou Cruz na legenda de uma foto antiga onde surge com a irmã.

Como forma de não deixarmos esta data passar em branco e lhe mostrarmos que a pequena Harper está bem mais crescida do que na foto partilhada pelo irmão, reunimos as mais recentes fotografias da menina. Confira a galeria para ver as imagens.

Importa lembrar que, além de Harper e Cruz, David e Victoria Beckham são ainda pais de Brooklyn, de 21 anos, e Romeo, de 17.

