João Baião presenteou os seguidores do Instagram com novas imagens da sua viagem a Londres. O apresentador encontra-se no Reino Unido para celebrar a chegada aos 59 anos (assinalada a 8 de outubro).

Entre passeios pelas ruas, visita a monumentos emblemáticos e jantares deliciosos, o apresentador tem sobretudo ocupado o seu tempo com espetáculos culturais.

Na manhã de quarta-feira, 12 de outubro, o anfitrião de 'Casa Feliz' esteve no Royal Opera House, onde teve "o privilégio" de assistir ao ensaio de 'La Bohème', de Puccini.

Veja na galeria as imagens que marcaram este momento e ainda as restantes fotografias que completam o álbum de fotografias da 'aventura' de João Baião em Londres

Leia Também: João Baião vive "dia maravilhoso" e com "tanto amor"